BR Volleys verlieren US-Star Knigge – Wechsel zu GKS Katowice

SID 19.06.2026 • 14:15 Uhr Der Mittelblocker kam 2024 vom Ligakonkurrenten SVG Lüneburg nach Berlin.

Die Berlin Recycling Volleys und US-Nationalspieler Matthew Knigge (30) gehen getrennte Wege. Wie der Meister der Volleyball Bundesliga (VBL) am Freitag bekannt gab, wechselt der Mittelblocker in die polnische Liga zu GKS Katowice.

Knigge verlässt die BR Volleys

„Wir haben uns nach der Saison beidseitig die Option auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit offengehalten. Nun hat Matt für sich eine vielversprechende Möglichkeit in einer Topliga gefunden. Dabei wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand, der zeitnah „eine Verstärkung im Mittelblock präsentieren“ will.