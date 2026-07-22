Mega-Transfer: BR Volleys holen Oranje-Star Tom Koops

SID 22.07.2026 • 13:08 Uhr Koops kann auf erfolgreiche Monate zurückblicken, nun freut sich der Außenangreifer auf die neue Herausforderung.

Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat sich für die kommende Saison in der Volleyball Bundesliga (VBL) die Dienste vom niederländischen Nationalspieler Tom Koops gesichert. Der 25-Jährige wechselt von Paris Volley aus Frankreich in die deutsche Hauptstadt und unterstützt den Ligadominator im Außenangriff.

Anastasi lobt Koops‘ Allround-Qualitäten

„Tom ist ein sehr interessanter Spieler, den ich schon seit Jahren auf dem Radar habe“, sagte Trainer Andrea Anastasi, der die Berliner im Juni übernommen hatte: „Er bringt Balance in jede Mannschaft. Seine Stärken liegen vor allem im Hinterfeld, mit großartigen Fähigkeiten im Aufschlag, im Pipe-Angriff, in der Annahme und in der Abwehr.“

Koops kann auf erfolgreiche Monate zurückblicken. Mit Paris gewann er den französischen Pokal, in der Nationalmannschaft überzeugte er als Stammspieler mit starken Leistungen. Nur knapp verpasste die vom Berliner Ex-Coach Joel Banks trainierte Auswahl der Niederlande den Gewinn der European Golden League und den damit verbundenen Aufstieg in die Volleyball Nations League (VNL). Banks war im Januar in Berlin entlassen worden.