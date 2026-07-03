Volleyball-Schock: Pokalheld Howe verlässt Lüneburg für Topklub

SID 03.07.2026 • 19:17 Uhr Jackson Howe verlässt Lüneburg. Der 28-Jährige gewann mit der SVG den DVV-Pokal.

Volleyball-Pokalsieger SVG Lüneburg und Mittelblocker Jackson Howe gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, wird der 28-Jährige zu einem „hochdekorierten Klub“ wechseln, der „zahlreiche nationale und europäische Titel holte“. Die SVG will in Kürze einen neuen Mittelblocker vorstellen.

SVG-Star Howe vor Abschied

„Er hat lange überlegt, aber was sich jetzt ergibt, war sein Traum“, sagte Chefcoach Stefan Hübner, der weiß, wohin es den 28-jährigen Kanadier ziehen wird: „Es wird schwer, diesen Abgang adäquat zu ersetzen“.