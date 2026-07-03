Volleyball-Schock: Pokalheld Howe verlässt Lüneburg für Topklub

Volleyball-Pokalsieger SVG Lüneburg und Mittelblocker Jackson Howe gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, wird der 28-Jährige zu einem „hochdekorierten Klub“ wechseln, der „zahlreiche nationale und europäische Titel holte“. Die SVG will in Kürze einen neuen Mittelblocker vorstellen.
Howe wechselt zu „hochdekorierten Klub“
Jackson Howe verlässt Lüneburg. Der 28-Jährige gewann mit der SVG den DVV-Pokal.
Mittelblocker Jackson Howe
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SVG-Star Howe vor Abschied
„Er hat lange überlegt, aber was sich jetzt ergibt, war sein Traum“, sagte Chefcoach Stefan Hübner, der weiß, wohin es den 28-jährigen Kanadier ziehen wird: „Es wird schwer, diesen Abgang adäquat zu ersetzen“.
Howe war zur vergangenen Saison nach Lüneburg gewechselt und hatte mit der SVG den DVV-Pokal gewonnen. Im Mittelblocker-Ranking der diesjährigen Volleyball Nations League steht der Kanadier mit deutlichem Vorsprung auf dem ersten Platz.