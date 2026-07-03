BR Volleys holen Libero-Star Erik Shoji zurück nach Berlin

SID 03.07.2026 • 14:06 Uhr Volleyball-Ass Erik Shoji kehrt in die Hauptstadt zurück. Der US-Amerikaner stand bereits von 2014 bis 2016 im Kader der Berliner.

Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat für die Bundesliga-Saison 2026/27 einen prominenten Rückkehrer verpflichtet. Der zweimalige Champions-League-Sieger und dreimalige Olympiateilnehmer Erik Shoji wechselt zurück nach Berlin. Der US-amerikanische Libero war bereits zwischen 2014 und 2016 Teil des Berliner Kaders und führte die Hauptstädter 2016 zum Triple.

Shoji führt den Neuaufbau an

„Was Erik für eine Karriere hingelegt hat, ist absolut beeindruckend. Er spielt seit vielen Jahren auf allerhöchstem Niveau und ist noch lange nicht fertig“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand. Der 36-Jährige soll beim Neuaufbau des Teams eine Führungsrolle übernehmen.

Nach seinem Abschied aus Berlin spielte Shoji unter anderem in Russland, Italien und Polen. Mit Zaksa Kedzierzyn-Kozle gewann der Hawaiianer 2022 und 2023 die Champions League. Zudem holte er mit der US-Nationalmannschaft olympische Bronzemedaillen 2016 und 2024.