Berlin Volleys holen Mittelblocker Goralik – Ex-Nationalspieler

SID 05.08.2026 • 19:20 Uhr Der 28-Jährige komplettiert den nach der Vorsaison neu aufgestellten Mittelblock der Berliner.

Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat sich für die kommende Saison in der Volleyball Bundesliga (VBL) die Dienste des Mittelblockers Yannick Goralik gesichert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 28 Jahre alte ehemalige Nationalspieler nach einem Trainingsaufenthalt fest verpflichtet. Zuletzt stand er bei AO Kalamata in Griechenland unter Vertrag.

Goralik verstärkt Berlins Mittelblock

„Yannick ist engagiert, fleißig und mannschaftsdienlich“, erklärte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: „Damit wird er unsere Riege an Mittelblockern, die sich nach drei Veränderungen auch erst einmal neu finden muss, gut ergänzen.“