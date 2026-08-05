Berlin Volleys holen Mittelblocker Goralik – Ex-Nationalspieler

Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat sich für die kommende Saison in der Volleyball Bundesliga (VBL) die Dienste des Mittelblockers Yannick Goralik gesichert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der 28 Jahre alte ehemalige Nationalspieler nach einem Trainingsaufenthalt fest verpflichtet. Zuletzt stand er bei AO Kalamata in Griechenland unter Vertrag.
Berlin holt Mittelangreifer Goralik
Der 28-Jährige komplettiert den nach der Vorsaison neu aufgestellten Mittelblock der Berliner.
Yannick Goralik spielte beim Bundesligist Netzhoppers KW
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Goralik verstärkt Berlins Mittelblock
„Yannick ist engagiert, fleißig und mannschaftsdienlich“, erklärte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: „Damit wird er unsere Riege an Mittelblockern, die sich nach drei Veränderungen auch erst einmal neu finden muss, gut ergänzen.“
Wegen einer im Transferfenster nicht rechtzeitig ausgeheilten Verletzung unterstützte Goralik die Berliner vereinslos bis Saisonende im Training. 2018 sowie 2021 stand er mit Bisons Bühl sowie Netzhoppers KW im DVV-Pokalfinale. Zudem gehörte er zum Aufgebot der Volleyballer bei der EM 2021.