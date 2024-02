"Greifen erneut an": Potsdam will Revanche gegen Stuttgart

Nach dem verpatzten Auftakt in die „Stuttgarter Woche“ haderten die Volleyballerinnen des SC Potsdam. „Es ist nicht so einfach, das Spiel in Worte zu fassen“, sagte Diagonalangreiferin Tara Taubner im Anschluss an die 0:3 (18:25, 25:27, 19:25)-Niederlage im Hinspiel der Playoff-Runde in der Champions League bei der Allianz MTV Stuttgart: „Aber wir haben es jeweils nicht geschafft, unsere Möglichkeiten zu nutzen.“