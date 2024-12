Volleyball: Nichts zu holen für Schwerin in Istanbul

In der Champions League verlieren die Schwerinerinnen beim türkischen Spitzenteam mit 0:3.

Die Volleyballerinnen von Vizemeister SSC Palmberg Schwerin haben in der Champions League die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen müssen. Beim Spitzenteam Eczacibasi Dynavit Istanbul unterlag das Team von Trainer Felix Koslowski mit 0:3 (17:25, 23:25, 18:25).

Nur den zweiten Durchgang konnten die Gäste eng gestalten. Schon das Hinspiel Mitte November in eigener Halle hatte Schwerin ohne Satzgewinn verloren. Die nächste Partie auf internationalem Parkett steht erst im kommenden Jahr an, wenn am 8. Januar das Heim-Rückspiel gegen Levallois Paris Saint-Cloud über die Bühne geht.