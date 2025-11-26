Dresdner SC feiert 3:1-Traumstart in Lodz – CL-Gruppe D Spitze

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League einen Start nach Maß hingelegt. Der deutsche Vizemeister gewann zum Auftakt in Polen beim LKS Lodz mit 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:23) und setzte sich in der Gruppe D an die Spitze. Nächster Gegner sind die Italienerinnen vom Imoco Volley Conegliano am kommenden Dienstag in eigener Halle.
Dresden gewinnt bei CL-Auftakt
Die Vizemeisterinnen aus Sachsen feiern einen gelungenen Auftakt in der Champions League.
Lorena Lorber Fijok im Einsatz für Dresden
© IMAGO/SID/Lutz Hentschel
Meister SSC Palmberg Schwerin, zweiter deutscher Starter in der Champions League, trifft im ersten Spiel am Donnerstagabend (18 Uhr) auf Levallois Paris.