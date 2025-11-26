Newsticker
Champions League Frauen>

Dresdner SC feiert 3:1-Traumstart in Lodz – CL-Gruppe D Spitze

Dresden gewinnt bei CL-Auftakt

Die Vizemeisterinnen aus Sachsen feiern einen gelungenen Auftakt in der Champions League.
Lorena Lorber Fijok im Einsatz für Dresden
© IMAGO/SID/Lutz Hentschel
SID
Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League einen Start nach Maß hingelegt. Der deutsche Vizemeister gewann zum Auftakt in Polen beim LKS Lodz mit 3:1 (26:24, 25:20, 17:25, 25:23) und setzte sich in der Gruppe D an die Spitze. Nächster Gegner sind die Italienerinnen vom Imoco Volley Conegliano am kommenden Dienstag in eigener Halle.

Meister SSC Palmberg Schwerin, zweiter deutscher Starter in der Champions League, trifft im ersten Spiel am Donnerstagabend (18 Uhr) auf Levallois Paris.

