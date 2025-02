Erst Lüneburg, dann Pokal: Berlins Woche der Wahrheit beginnt

SID 25.02.2025 • 13:21 Uhr In der Champions League stehen die BR Volleys mit dem Rücken zur Wand. Mit einem Sieg gegen die SVG soll das Viertelfinale erreicht werden.

Die Berlin Recycling Volleys starten mit dem Rücken zur Wand in ihre ganz persönliche Woche der Wahrheit. Nach der überraschenden 2:3-Niederlage bei der SVG Lüneburg ist der so erfolgsverwöhnte Volleyball-Serienmeister nun im Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen den Liga-Konkurrenten zum Siegen verdammt.

Trotz der schwierigen Ausgangslage geben sich die BR Volleys gewohnt selbstbewusst. „Vor Lüneburg waren acht, neun Leute krank“, sagte Nationalspieler Johannes Tille dem rbb: „Wir waren zu fünft im Training.“ Vor dem zweiten Aufeinandertreffen habe die Mannschaft nun „besser, härter und länger trainiert - das ist das, was wir brauchen“, so der 27-Jährige.

Auch Trainer Joel Banks ist dank der entspannteren Personalsituation positiv gestimmt. „Ich bin glücklich, dass ich mehrheitlich gesunde Spieler habe und dass wir so optimistisch in die neue Woche gehen können“, sagte der Engländer, der kurz vor dem Rückspiel für eigene Schlagzeilen gesorgt hatte. Wie der niederländische Volleyball-Verband am Montag bekannt gab, wird Banks ab dem Sommer die Nationalmannschaft übernehmen. Ob der 49-Jährige seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den BR Volleys verlängern wird, ist dagegen noch offen.