Lüneburg legt vor - Berlin in der Königsklasse unter Druck

Die Berlin Recycling Volleys stehen nach einer überraschenden Niederlage in der Champions League mächtig unter Druck - doch beim deutschen Serienmeister lässt man sich von dem Rückschlag im deutschen Duell um das Viertelfinale nicht aus der Ruhe bringen. „Das Spiel an sich war ein echter Fight“, gab Kapitän Ruben Schott nach dem dramatischen 2:3 gegen die SVG Lüneburg zu: „An der Ausgangslage hat sich nicht viel verändert. Wir fahren zurück nach Berlin und müssen das Spiel gewinnen, wie vorher auch. Dabei können die zwei Sätze noch wichtig werden.“

Im Vorfeld des Play-off-Hinspiels am Mittwochabend schienen die Rollen eigentlich klar verteilt. In der Bundesliga thront Berlin mit 20 Siegen aus 20 Spielen unangefochten an der Tabellenspitze, zuletzt hatten die Hauptstädter auch gegen Lüneburg in der Liga und im Viertelfinale des DVV-Pokals triumphiert.