Lüneburg trotz Champions-League-Aus mit positiver Bilanz

Die SVG Lüneburg blickt nach dem Ende ihres Höhenfluges in der Volleyball-Champions-League erhobenen Hauptes nach vorne. „Wir hatten letztlich keine Chance“, sagte Trainer Stefan Hübner vom Bundesliga-Zweiten nach dem Viertelfinal-Aus gegen Warta Zawiercie. Der polnische Pokalsieger war in beiden Duellen überlegen. Nach der 0:3-Heimniederlage im Hinspiel verloren die Norddeutschen auch das entscheidende Match in Schlesien um einen Platz bei der Final-Four-Endrunde im Mai in Lodz deutlich mit 1:3.

In Europas Königsklasse allerdings konnte Lüneburg noch nicht an einer Serie rütteln: Durch den K.o. des dreimaligen Pokalfinalisten in Polen sind die Bundesliga-Klubs - Berlin scheiterte in den Play-offs an der SVG - in Lodz zum achten Mal in Folge bei einer Champions-League-Endrunde nur Zuschauer. Als bislang letzte deutsche Mannschaft gehörte Berlin 2017 in Rom zu den vier besten Teams in Europa. Danach war für deutsche Vertreter immer spätestens im Viertelfinale Endstation.