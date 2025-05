Winiarski verpasst Titel: Perugia gewinnt Champions League

Volleyball-Bundestrainer Michal Winiarski hat in der Champions League den Triumph mit Warta Zawiercie verpasst. Gegen Sir Safety Perugia verlor das polnische Spitzenteam den Endspiel-Krimi beim Final Four in Lodz mit 2:3 (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:15), Perugia feierte seinen ersten Triumph in der Königsklasse.