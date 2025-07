Berlin Volleys treffen auf Champions-League-Sieger Perugia!

Reizvolles Königsklassen-Los für die Berlin Recycling Volleys: Der deutsche Volleyballmeister trifft in der Gruppenphase der anstehenden Champions-League-Saison in der Gruppe C auf den amtierenden Champion Sir Sicoma Monini Perugia aus Italien. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Weitere Gegner der Berliner sind VK Lvi Prag sowie ein noch zu ermittelnder Qualifikant, möglich wären unter anderem ACH Volley Ljubljana oder Olympiakos Piräus. Die Königsklasse startet für die Hauptstädter zwischen dem 9. und 11. Dezember voraussichtlich mit einem Heimspiel.