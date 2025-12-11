Berlin Recycling Volleys: 3:0-Gala zum Champions-League-Start

SID 11.12.2025 • 21:32 Uhr Der deutsche Serienmeister besiegt den spanischen Titelträger Guaguas Las Palmas klar.

Nach dem holprigen Start in der Bundesliga haben die Berlin Recycling Volleys ihre erste Aufgabe in der Champions League souverän erledigt. Der deutsche Serienmeister besiegte den spanischen Titelträger Guaguas Las Palmas zum Auftakt souverän mit 3:0 (25:20, 29:28, 20:14).

Hammergruppe: Perugia fordert die Berliner in Pool C

Neben Las Palmas und dem tschechischen Meister VK Lvi Praha wartet in Pool C auch Titelverteidiger Sir Sicoma Monini Perugia auf die Berliner. Alle Gruppenersten ziehen direkt ins Viertelfinale, die Zweitplatzierten und der beste Dritte aus fünf Staffeln in die sogenannte Play-off-Runde ein.