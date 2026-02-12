CL-Aus droht: Berlin Volleys verlieren 1:3 in Las Palmas

SID 12.02.2026 • 22:38 Uhr Der Hauptstadt-Klub kann zum Vorrundenfinale noch vom zweiten Platz verdrängt werden.

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys muss in der Champions League das Aus schon nach der Vorrunde befürchten. Der Hauptstadt-Klub unterlag im fünften und vorletzten Gruppenspiel bei Guaguas Las Palmas 1:3 (25:23, 28:30, 21:25, 24:26) und ließ damit seine erste Gelegenheit zum Einzug in die K.o.-Phase ungenutzt.

Showdown um Platz zwei: Berlin steht vor dem Vorrundenfinale unter Druck