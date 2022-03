DVV-Pokal: Allianz MTV Stuttgart fordert Allianz MTV Stuttgart im Finale

Auch Cheftrainer Alexander Waibl zeigte sich zuversichtlich mit Blick auf seine fünfte Pokalteilnahme mit dem DCS: „Es ist am Ende ein einziges Spiel, in dem viel passieren kann. Manchmal gibt es einen Moment, in dem der Gegner etwas anbietet, dann muss man die Chance ergreifen. Wir haben schon viele enge Spiele in dieser Saison gemeistert. Stuttgart ist so stark wie nie zuvor. Sie haben nichts dem Zufall überlassen. Es ist eine stark besetzte und gut organisierte Mannschaft mit einiger Erfahrung in ihren Reihen. Aber wir können sie schlagen“.