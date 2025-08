EM-Quali-Schock in Finnland: DVV-Frauen verlieren 1:3

SID 02.08.2025 • 15:57 Uhr Im Hinspiel siegte die DVV-Auswahl noch klar.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die vorzeitige Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr verpasst. Im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation unterlag das Team von Trainer Giulio Bregoli mit 1:3 (21:25, 18:25, 25:18, 25:27) in Nokia gegen Finnland, damit ist die Teilnahme an der EM-Endrunde in Aserbaidschan, Schweden, Tschechien und der Türkei (21. August bis 6. September 2026) noch nicht gesichert.

In der Gruppe A liegen die deutschen Frauen mit nun zwei Siegen aus drei Spielen weiterhin in Führung, in der abschließenden Partie gegen die Schweiz in Wiesbaden (6. August) kann die DVV-Auswahl den Gruppensieg dann endgültig perfekt machen.

Quali-Modus trifft WM-Vorfreude