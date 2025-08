EM 2026 sicher! Volleyballerinnen fegen Schweiz 3:0 weg

Die deutschen Volleyballerinnen haben das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr gelöst. Im letzten Spiel der Qualifikation gewann das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli am Mittwoch in Wiesbaden souverän mit 3:0 (25:10, 25:17, 25:17) gegen die Schweiz und ist damit nicht mehr von Rang eins der Gruppe A zu verdrängen.

DVV-Frauen überrollen die Schweiz erneut

Quali-Aus trotz neun Punkten

Noch ohne EM-Titel – Blick richtet sich auf die WM in Thailand

Seit 1958 hat Deutschland immer an der EM teilgenommen. Den Titel gewinnen konnte bisher aber weder eine deutsche Frauen- noch eine Männer-Auswahl. Bereits in rund zwei Wochen steht das Highlight des Jahres an: In Thailand steigt die Weltmeisterschaft (22. August bis 7. September).