EM-Achtelfinale heute: DVV-Frauen vs. Belgien – jetzt live

SID 31.08.2026 • 12:31 Uhr Im Gegensatz zum kommenden Gegner feierte das deutsche Team bislang nur zwei Siege - doch die Lernkurve soll nun den Unterschied machen.

Deutschlands Volleyballerinnen haben ihr erstes Viertelfinale bei Europameisterschaften seit 2019 fest im Blick – doch auf dem Weg zum anvisierten „Minimalziel“ geht es gegen einen äußerst formstarken Gegner. So perfekt wie die Gruppenphase der noch ungeschlagenen Belgierinnen liest sich die Bilanz des Teams um Bundestrainer Giulio Bregoli zwar nicht – und trotzdem geht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mit Zuversicht in das Duell mit den Nachbarinnen.

Weske peilt Achtelfinal-Aufschwung an

„Nach einem holprigen Start konnten wir uns als Team fangen“, erklärte Diagonalangreiferin Emilia Weske nach dem Vorrundenabschluss. In der starken Gruppe A mit den Turnierfavoriten Türkei und Polen wurde die DVV-Auswahl Tabellenvierter und holte lediglich zwei Siege gegen die beiden Außenseiter des Pools, aber: Die Mannschaft konnte sich laut Weske „Stück für Stück, Spiel für Spiel steigern, mehr Selbstvertrauen tanken“. Und die Kurve soll nun im Achtelfinale weiter deutlich nach oben gehen.