Volleyball-EM der Frauen heute live: Deutschland - Ungarn im TV, Stream & Ticker

SPORT1 25.08.2026 • 11:00 Uhr Nach dem ersten Sieg bei der Volleyball-EM wollen die deutschen Frauen im dritten Spiel am Dienstag gegen Ungarn nachlegen. SPORT1 verrät Ihnen, wie Sie das Match verfolgen können.

Für die deutschen Volleyballerinnen steht am Dienstag das nächste Vorrundenspiel bei der Europameisterschaft an. Um 15 Uhr treffen sie auf die Mannschaft aus Ungarn.

Am Sonntag gelang dem Team von Bundestrainer Giulio Bregoli mit dem 3:1 gegen Lettland der erste Sieg. Zum Auftakt hatte es eine 0:3-Niederlage gegen Slowenien gegeben.

Volleyball-EM heute live: So können Sie Deutschland – Ungarn live verfolgen

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„Es war sehr wichtig, dass wir nach der Niederlage zurückkommen – für unser Gefühl und für uns als Team. Ich bin sehr glücklich und stolz auf die Mädels“, sagte Lina Alsmeier nach dem Sieg: „Wir haben heute gezeigt, dass wir deutlich besser spielen können.“

Die vier besten Mannschaften jeder Sechsergruppe erreichen die erste K.o.-Runde. Nach dem Match gegen Ungarn warten mit Gastgeber Türkei und Polen zum Abschluss zwei europäische Topnationen.

Bei der letzten Ausgabe waren die deutschen Frauen im Achtelfinale ausgeschieden, auch bei der WM im vergangenen Jahr scheiterte das DVV-Team in der Runde der letzten 16. Das letzte Edelmetall auf europäischer Ebene gab es 2013 mit Silber. Nun wäre eine Medaille eine Überraschung.

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