Volleyball-EM: Gegner für Volleyball-Damen im Achtelfinale ist fix

SID 28.08.2026 • 16:39 Uhr Die deutschen Volleyballerinnen schließen die Gruppe A auf Platz vier ab.

Die deutschen Volleyballerinnen treffen im Achtelfinale der Europameisterschaft auf Belgien. Durch den 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)-Erfolg von Slowenien gegen Ungarn rutschte die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli vor dem Beginn der K.o.-Phase auf den vierten Platz der Gruppe A ab.

In der Gruppe C sicherte sich etwas überraschend Belgien Rang eins vor den Niederländerinnen. Zuletzt hatte das Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Mitte Juni im Rahmen der Nations League (VNL) glatt in drei Sätzen gegen den Nachbarn gewonnen. „Da ist natürlich klar“, sagte Diagonalangreiferin Emilia Weske, „dass das Viertelfinale unser Minimalziel ist und dass wir Belgien auf jeden Fall schlagen wollen. Genauso wie wir es in der VNL schon getan haben.“

Deutschland gegen Belgien gefordert

Natürlich erwarte man „trotzdem einen sehr, sehr starken Gegner“, sagte Weske: „Und dafür werden wir uns jetzt die nächsten paar Tage vorbereiten, um unsere Bestleistung zu bringen.“