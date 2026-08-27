Volleyball-EM: DVV-Frauen verpassen Coup – 0:3 gegen Polen

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft zum Abschluss der Vorrunde eine Überraschung verpasst.
Deutschland verpasst Überraschung
Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor in Istanbul 0:3 (19:25, 23:25, 24:26) gegen den Weltranglistenfünften Polen. Beste deutsche Scorerinnen waren Leana Grozer und Lina Alsmeier mit jeweils neun Punkten.
Mit zwei Siegen und drei Niederlagen liegt das Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf dem dritten Platz der Gruppe A. Am Freitag könnte aber noch Slowenien mit einem Sieg oder einer knappen Niederlage gegen Ungarn vorbeiziehen.
Deutschland verliert gegen Polen
Für die deutsche Mannschaft geht es nun am Montag oder Dienstag in der Türkei im Achtelfinale weiter. Bei der letzten EM vor drei Jahren waren die DVV-Frauen in der Runde der letzten 16 an den Polinnen gescheitert. Das Finale findet am 6. September in Istanbul statt.