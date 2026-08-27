Volleyball-EM: DVV-Frauen verpassen Coup – 0:3 gegen Polen

SID 27.08.2026 • 16:51 Uhr Deutschland schließt die Vorrunde mit zwei Siegen und drei Niederlagen ab.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft zum Abschluss der Vorrunde eine Überraschung verpasst.

Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor in Istanbul 0:3 (19:25, 23:25, 24:26) gegen den Weltranglistenfünften Polen. Beste deutsche Scorerinnen waren Leana Grozer und Lina Alsmeier mit jeweils neun Punkten.

Mit zwei Siegen und drei Niederlagen liegt das Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) auf dem dritten Platz der Gruppe A. Am Freitag könnte aber noch Slowenien mit einem Sieg oder einer knappen Niederlage gegen Ungarn vorbeiziehen.

Deutschland verliert gegen Polen