Grozer-Show! 28-Punkte-Explosion bringt DVV-Frauen ins EM-Viertel

SID 02.09.2026 • 05:31 Uhr Nach ihrer starken Leistung im EM-Achtelfinale erntet Leana Grozer viel Lob.

Mit harten Angriffen, druckvollen Aufschlägen und starken Nerven hat Youngster Leana Grozer die deutschen Volleyballerinnen fast im Alleingang ins erste EM-Viertelfinale seit sieben Jahren befördert – über sich selbst reden wollte das Toptalent aber trotzdem kaum.

„Das war eine super Teamleistung von uns allen“, freute sich die Matchwinnerin nach dem 3:2 gegen Belgien erstmal über ihre Mannschaftskolleginnen. Natürlich sei sie jedoch auch „happy, dem Team mit meiner Leistung nochmal den extra Push zu geben.“

Grozer überzeugt mit mentaler Stärke

Im Achtelfinale präsentierte sich die 19-Jährige vor allem als herausragende Mentalitätsspielerin, nach dem Holperstart im ersten Satz steuerte sie überragende 28 Punkte zum umjubelten Weiterkommen bei. Wichtig sei, „dass wir an uns geglaubt haben und viele Emotionen auf dem Spielfeld hatten“, erklärte die Außenangreiferin. Ihr simples Erfolgsrezept, wenn es mal nicht so gut läuft? „Ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich in dem Moment vielleicht gut mache. Ich schaue nach vorne und lasse mir helfen“, so Grozer.

So gab es von allen Seiten reichlich Lob. „Leana hat ein überragendes Spiel heute gemacht“, sagte Co-Kapitänin Lina Alsmeier: „Auch sie hatte erst nicht so einen guten Start und hat sich da auch extrem reingekämpft.“ Insgesamt zeige das Spiel, „wie mental stark wir da bleiben“, natürlich gebe es im Knockout-Modus auch mehr Druck: Gerade deswegen habe Grozer ein „extrem starkes Spiel“ gezeigt.