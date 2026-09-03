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EM-Aus! DVV-Frauen verpassen Sensation gegen Türkei

Deutschland verpasst Sensation

Die DVV-Frauen müssen weiter auf den ersten Halbfinaleinzug bei einer Europameisterschaft seit 13 Jahren warten.
Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft zum Abschluss der Vorrunde eine Überraschung verpasst. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor gegen den Weltranglistenfünften Polen.
SID
Die DVV-Frauen müssen weiter auf den ersten Halbfinaleinzug bei einer Europameisterschaft seit 13 Jahren warten.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die erhoffte Sensation verpasst und sind im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Bei der Revanche gegen den Gastgeber und Mitfavoriten Türkei unterlag die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli am Donnerstagabend in Istanbul mit 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25).

DVV-Frauen verpassen EM-Halbfinale

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) muss somit weiter auf den ersten Einzug in die Runde der besten vier Teams Europas seit 13 Jahren warten.

Beim schnellen Wiedersehen mit dem Weltranglisten-Dritten, dem das DVV-Team bereits acht Tage zuvor in der Gruppenphase mit 1:3 unterlegen war, stach Co-Kapitänin Lina Alsmeier mit 13 Punkten als deutsche Topscorerin hervor. Der Gastgeber um Starspielerin Melissa Vargas (26 Punkte) erwies sich jedoch erneut als zu stark.

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