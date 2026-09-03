EM-Aus! DVV-Frauen verpassen Sensation gegen Türkei

Die deutschen Volleyballerinnen haben die erhoffte Sensation verpasst und sind im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Bei der Revanche gegen den Gastgeber und Mitfavoriten Türkei unterlag die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli am Donnerstagabend in Istanbul mit 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25).
Deutschland verpasst Sensation
Die DVV-Frauen müssen weiter auf den ersten Halbfinaleinzug bei einer Europameisterschaft seit 13 Jahren warten.
DVV-Frauen verpassen EM-Halbfinale
Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) muss somit weiter auf den ersten Einzug in die Runde der besten vier Teams Europas seit 13 Jahren warten.
Beim schnellen Wiedersehen mit dem Weltranglisten-Dritten, dem das DVV-Team bereits acht Tage zuvor in der Gruppenphase mit 1:3 unterlegen war, stach Co-Kapitänin Lina Alsmeier mit 13 Punkten als deutsche Topscorerin hervor. Der Gastgeber um Starspielerin Melissa Vargas (26 Punkte) erwies sich jedoch erneut als zu stark.