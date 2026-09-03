EM-Aus! DVV-Frauen verpassen Sensation gegen Türkei

SID 03.09.2026 • 20:24 Uhr Die DVV-Frauen müssen weiter auf den ersten Halbfinaleinzug bei einer Europameisterschaft seit 13 Jahren warten.

Die deutschen Volleyballerinnen haben die erhoffte Sensation verpasst und sind im Viertelfinale der Europameisterschaft ausgeschieden. Bei der Revanche gegen den Gastgeber und Mitfavoriten Türkei unterlag die Mannschaft von Trainer Giulio Bregoli am Donnerstagabend in Istanbul mit 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 22:25).

DVV-Frauen verpassen EM-Halbfinale

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) muss somit weiter auf den ersten Einzug in die Runde der besten vier Teams Europas seit 13 Jahren warten.