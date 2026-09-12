Dritter Sieg für Deutschland?

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft peilt bei der EM nach den beiden Erfolgen zum Auftakt den dritten Sieg an. Der kommende Gegner steht bereits unter Zugzwang.

Zwei Spiele, zwei Siege – für die deutschen Volleyballer läuft es bei der Europameisterschaft wie geschmiert. Nach den Siegen gegen die Türkei und Lettland wartet nun der Gastgeber.

Das Team von Bundestrainer Massimo Botti trifft am Samstagabend ab 19 Uhr in Cluj-Napoca auf Rumänien und könnte mit einem weiteren Sieg die Tür zum Achtelfinale schon ganz weit aufstoßen.

Deutschland steht bislang bei zwei Siegen aus zwei Spielen Deutschland steht bislang bei zwei Siegen aus zwei Spielen © IMAGO/Alex Nicodim

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Nachdem die deutsche Mannschaft um Kapitän Jan Zimmermann am Donnerstag gegen die Türkei nach 0:1-Satzrückstand mit 3:1 gewonnen hatte, folgte am Freitag ein ungefährdeter 3:0-Erfolg gegen Lettland. Die Rumänen wiederum verloren am Mittwoch zum Auftakt mit 1:3 gegen Lettland, ehe am Freitag ein 3:1-Sieg gegen die Schweiz gelang.

Nach der Partie gegen die Rumänen muss Deutschland in Gruppe D noch gegen die Schweiz und zum Abschluss gegen Olympiasieger Frankreich ran. Die besten vier der sechs Teams erreichen das Achtelfinale.

Deutschland bestreitet alle fünf Vorrundenspiele in Cluj-Napoca. Die Europameisterschaft läuft noch bis zum 26. September und wird in Rumänien, Italien, Bulgarien sowie Finnland ausgetragen. Der Sieger des Turniers erhält ein Direkt-Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

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