Jetzt kommt der große Härtetest

Zum Abschluss der EM-Gruppenphase wartet auf die deutschen Volleyballer die bislang wohl größte Herausforderung. Gegen Olympiasieger Frankreich will das DVV-Team am Dienstag ein Ausrufezeichen setzen.

Der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft ein echter Härtetest bevor. Am Dienstagabend (19.00 Uhr) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti in Cluj-Napoca auf Frankreich. Es ist das letzte Vorrundenspiel der Gruppe D.

Der zweimalige Olympiasieger Frankreich ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und gab dabei bislang nur einen Satz ab. Zuletzt setzten sich die Franzosen mit 3:1 gegen Lettland durch. Doch auch Deutschland ist perfekt in die EM gestartet: Auf das 3:1 gegen die Türkei und den souveränen 3:0-Erfolg gegen Lettland folgte ein deutlich umkämpfteres Duell mit Gastgeber Rumänien. Erst nach fünf Sätzen machte die DVV-Auswahl den dritten Sieg im dritten Spiel perfekt. Am Montag folgte dann ein 3:1-Sieg gegen die Schweiz.

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft muss im letzten Spiel der Gruppenphase gegen den zweifachen Olympiasieger Frankreich ran Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft muss im letzten Spiel der Gruppenphase gegen den zweifachen Olympiasieger Frankreich ran © IMAGO/Dan Potor

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Schon vor Turnierbeginn hatte Kapitän Jan Zimmermann als Ziel ausgegeben, zu den besten Mannschaften Europas gehören zu wollen: „Ich glaube schon, dass unser Ziel sein sollte, dass wir unter den Top Acht Europas sind.“ Gegen Frankreich dürfte sich nun zeigen, wie weit das neu formierte Team unter Botti bereits ist. Der Gegner gehört seit Jahren zur Weltspitze und gewann sowohl 2021 in Tokio als auch 2024 in Paris olympisches Gold.

Ganz unbekannt ist die Aufgabe für die DVV-Auswahl allerdings nicht. Deutschland und Frankreich trafen bereits im Sommer in der Nations League aufeinander. Damals setzte sich die deutsche Mannschaft gegen den Olympiasieger durch.

Das Duell am Dienstag ist zugleich der Abschluss der deutschen Vorrunde. Die besten vier Teams der Sechsergruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale – Deutschland ist bereits sicher mit dabei.