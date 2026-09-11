EM: Deutschland peilt 2. Sieg an

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft möchte nach dem gelungenen Start in die EM im zweiten Gruppenspiel nachlegen. Doch auch der Gegner kommt mit Rückenwind.

Nach dem erfolgreichen Auftakt ins Turnier gegen die Türkei (3:1) wartet heute bei der Europameisterschaft direkt die nächste Aufgabe auf die deutschen Volleyballer.

Am Freitagnachmittag trifft das Team von Bundestrainer Massimo Botti auf den Weltranglisten-46. aus Lettland. Spielbeginn in Cluj-Napoca ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

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Die deutsche Mannschaft geht mit reichlich Rückenwind in die Partie. Gegen die Türkei bewies das Team um Kapitän Jan Zimmermann Moral und drehte das Spiel nach 0:1-Satzrückstand noch zum 3:1-Sieg. Doch auch die Letten konnten ihr Auftaktmatch gewinnen: Am Mittwoch schlugen die Balten Gastgeber Rumänien (3:1) – die DVV-Männer sollten also gewarnt sein.

Nach der Partie gegen die Letten warten in Gruppe D noch Gastgeber Rumänien, die Schweiz und zum Abschluss Olympiasieger Frankreich auf Deutschland. Die besten vier der sechs Teams erreichen das Achtelfinale.

Deutschland bestreitet alle fünf Vorrundenspiele in Cluj-Napoca. Die Europameisterschaft läuft noch bis zum 26. September und wird in Rumänien, Italien, Bulgarien und Finnland ausgetragen. Der Sieger des Turniers erhält ein Direkt-Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles.

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