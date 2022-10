Volleyball-WM: Trotz 2:0-Führung - Pleite für Deutschland gegen Kanada

Weil sowohl Bulgarien als auch Kasachstan am Freitag auch ihr viertes Spiel verloren hatten und somit die deutsche Mannschaft nicht mehr überholen konnten, durfte das Heynen-Team schon vor der Partie am Samstag für die zweite Gruppenphase planen. Diese wird vom 4. bis 9. Oktober in zwei Achtergruppen ausgespielt, die vier besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale. Die deutschen Frauen haben noch nie eine WM-Medaille gewonnen.