Volleyball-WM: Bundestrainer Bregoli peilt Achtelfinale an

SID 21.08.2025 • 05:37 Uhr Der Italiener steht kurz vor seiner ersten WM als Coach der deutschen Volleyballerinnen.

Bundestrainer Giulio Bregoli will vor seiner ersten WM mit den deutschen Volleyballerinnen in kleinen Schritten denken. „Das erste Ziel ist es, uns für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und wir wissen, dass wir das schaffen können“, erklärte der Italiener im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Fokus auf Siege gegen Kenia und Vietnam

Um bei dem am Freitag beginnenden Turnier in Thailand die K.o.-Phase zu erreichen, muss die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in ihrer Vierergruppe mindestens Platz zwei belegen. „Bei allem Respekt vor den anderen Mannschaften, unser Fokus muss sein, Kenia und Vietnam zu schlagen“, erklärte Bregoli mit Blick auf die ersten beiden Gegner am Samstag und Montag (beide 12.00 Uhr/ZDF-Livestream).

Gegen die Polinnen würde es demnach um den Gruppensieg gehen - je nach Platzierung droht schon im Achtelfinale das Duell mit der Nummer eins der Welt: Olympiasieger Italien. „Die Ausgangsposition wird den restlichen Weg stark beeinflussen“, betonte Bregoli.

Erstes Großturnier für den 50-jährigen Nationalcoach

Für den 50-Jährigen, der Ende des vergangenen Jahres als Nachfolger von Interimstrainer Alexander Waibl vorgestellt worden war, ist es das erste große Turnier als Coach der deutschen Nationalmannschaft. Im Sommer hatte er bereits die Nations League mit dem DVV-Team bestritten, das unter seiner Leitung erst zum zweiten Mal überhaupt den Einzug in das Viertelfinale geschafft hatte.

Neulinge überzeugen und geben dem Team Auftrieb

„Der Schritt war sehr wichtig“, erklärte Bregoli, der sich vor allem mit der Art und Weise zufrieden zeigte: „Spielerinnen, die neu dazu kamen oder nicht viel gespielt haben, haben gut performt und waren immer involviert. Dass die Dinge, an denen wir gearbeitet haben, sich direkt in einem solchen Ergebnis niedergeschlagen haben, war sicher ein Push für die Mannschaft.“