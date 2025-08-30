Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag dem Olympiasieger Italien am Samstag im Achtelfinale mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25) und muss trotz guter Leistung die Heimreise antreten.
Deutscher Medaillen-Traum geplatzt
Alsmeier glänzt – Weltranglistenerster bleibt eine Nummer zu groß
Beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Bangkok war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit zehn Punkten. Die erneute Niederlage gegen den Topfavoriten und Weltranglistenersten, der seit 33 Pflichtspielen ungeschlagen ist, konnte jedoch auch sie nicht verhindern. Bereits im Juni hatte das DVV-Team sich in der Nations League mit 2:3 geschlagen geben müssen.
Ex-Co-Trainer Bregoli bremst deutsches Aufbäumen
Drei Tage zuvor hatte Deutschland das entscheidende Gruppenspiel gegen den Weltranglistendritten Polen knapp mit 2:3 verloren. Damit war die Begegnung mit den Italienerinnen, die Bregoli zwischen 2017 und 2022 als Co-Trainer betreut hatte, gleich zu Beginn der K.o.-Phase besiegelt gewesen. Die deutsche Mannschaft hielt über weite Strecken gut dagegen, doch Italien zeigte sich vor allem im dritten Satz souverän.