Deutscher Medaillen-Traum geplatzt

Die deutschen Volleyballspielerinnen müssen bei der WM die Heimreise antreten. Der Olympiasieger ist eine Nummer zu groß

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag dem Olympiasieger Italien am Samstag im Achtelfinale mit 0:3 (22:25, 18:25, 11:25) und muss trotz guter Leistung die Heimreise antreten.

Alsmeier glänzt – Weltranglistenerster bleibt eine Nummer zu groß

Beste Scorerin für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Bangkok war Außenangreiferin Lina Alsmeier mit zehn Punkten. Die erneute Niederlage gegen den Topfavoriten und Weltranglistenersten, der seit 33 Pflichtspielen ungeschlagen ist, konnte jedoch auch sie nicht verhindern. Bereits im Juni hatte das DVV-Team sich in der Nations League mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Ex-Co-Trainer Bregoli bremst deutsches Aufbäumen