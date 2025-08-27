Newsticker
Volleyball-WM: Matchball-Drama! Deutsche Frauen verpassen Gruppensieg

Matchball-Drama um deutsche Frauen

Die deutschen Volleyballerinnen verpassen bei der WM in Thailand den Gruppensieg. Gleich vier Matchbälle vergibt das Team.
Die deutschen Volleyballerinnen verpassen bei der WM in Thailand den Gruppensieg. Gleich vier Matchbälle vergibt das Team.

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der WM in Thailand ihre erste Niederlage kassiert und damit den Gruppensieg verpasst. Im direkten Duell um Platz eins verlor die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli am Mittwoch in Phuket 2:3 (25:21, 15:25, 25:19, 26:28, 17:19) gegen den Weltranglistendritten Polen, dabei vergab das Team vier Matchbälle.

Zuvor hatte Deutschland souverän gegen Kenia und Vietnam (jeweils 3:0) gewonnen und sich vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale gesichert.

Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) geht es nun in der ersten K.o.-Runde gegen Topfavorit Italien weiter. Der Olympiasieger von Paris ist derzeit die Nummer eins der Weltrangliste und gewann bei der WM alle seine drei Gruppenspiele. Anfang Juni hatte die DVV-Frauen in der Nations League mit 2:3 gegen die Italienerinnen verloren.

Starker Auftakt, bittere Nervenprobe

Mit einem überragenden Start legten die DVV-Frauen den Grundstein für den Gewinn des ersten Satzes, in Durchgang zwei schlug Polen dann deutlich zurück. Doch Deutschland fand die passende Antwort, ging nach Sätzen mit 2:1 in Führung.

Im vierten Durchgang versagten dann aber die Nerven - nach zwei vergebenen Matchbällen behielten die Polinnen abschließend auch im Tiebreak die Oberhand.

