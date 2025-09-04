Newsticker
Volleyball-WM in Thailand: Brasilien & Türkei im Halbfinale

Türkei und Brasilien kommen weiter

Zwei der vier Halbfinalisten standen auch schon 2022 unter den letzten vier. Für die Türkinnen ist es bereits jetzt das beste WM-Ergebnis.
Siegerfaust: Die Brasilianerinnen jubeln
Siegerfaust: Die Brasilianerinnen jubeln
© AFP/SID/AMAURY PAUL
SID
Die Volleyball-Nationalteams aus Brasilien und der Türkei haben bei der WM der Frauen in Thailand das Halbfinale komplettiert. Vize-Weltmeister Brasilien gewann im Viertelfinale am Donnerstag 3:0 (27:25, 33:31, 25:19) gegen Frankreich und bekommt es wie schon 2022 in der Runde der letzten vier mit Italien zu tun. Die Europameisterinnen aus der Türkei setzten sich mit 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) gegen die USA durch und treffen nun auf Japan.

Türkei jubelt über Rekord-Ergebnis – DVV-Aus und Serbiens Scheitern im Achtelfinale

Für die Türkinnen ist es bereits jetzt das beste WM-Ergebnis, bei ihrem bisher besten Auftritt 2010 hatten sie auf Platz sechs abgeschlossen. Die deutsche Mannschaft war in Thailand bereits im Achtelfinale an Italien gescheitert (0:3). Die Halbfinals werden am Samstag ausgetragen, Finale und Spiel um Platz drei sind für Sonntag angesetzt. Titelverteidiger Serbien schied wie die DVV-Auswahl schon im Achtelfinale aus.

