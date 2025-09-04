Volleyball-WM in Thailand: Brasilien & Türkei im Halbfinale

Die Volleyball-Nationalteams aus Brasilien und der Türkei haben bei der WM der Frauen in Thailand das Halbfinale komplettiert. Vize-Weltmeister Brasilien gewann im Viertelfinale am Donnerstag 3:0 (27:25, 33:31, 25:19) gegen Frankreich und bekommt es wie schon 2022 in der Runde der letzten vier mit Italien zu tun. Die Europameisterinnen aus der Türkei setzten sich mit 3:1 (25:14, 22:25, 25:14, 25:23) gegen die USA durch und treffen nun auf Japan.
Türkei und Brasilien kommen weiter
Zwei der vier Halbfinalisten standen auch schon 2022 unter den letzten vier. Für die Türkinnen ist es bereits jetzt das beste WM-Ergebnis.
Siegerfaust: Die Brasilianerinnen jubeln
© AFP/SID/AMAURY PAUL
Türkei jubelt über Rekord-Ergebnis – DVV-Aus und Serbiens Scheitern im Achtelfinale
Für die Türkinnen ist es bereits jetzt das beste WM-Ergebnis, bei ihrem bisher besten Auftritt 2010 hatten sie auf Platz sechs abgeschlossen. Die deutsche Mannschaft war in Thailand bereits im Achtelfinale an Italien gescheitert (0:3). Die Halbfinals werden am Samstag ausgetragen, Finale und Spiel um Platz drei sind für Sonntag angesetzt. Titelverteidiger Serbien schied wie die DVV-Auswahl schon im Achtelfinale aus.