Volleyball-WM: DVV-Männer erwischen "schwerste Gruppe"

SID 16.09.2024 • 13:02 Uhr

Die deutschen Volleyballer treffen bei der WM 2025 auf den Philippinen in der Vorrunde unter anderem auf den Weltranglistenvierten Slowenien. Das ergab die Auslosung gut ein Jahr vor Beginn des Turniers (12. bis 28. September). Die weiteren Gegner sind Bulgarien (Weltranglisten-19.) und Chile (27.). Erstmals nehmen 32 statt 24 Mannschaften an der Weltmeisterschaft teil, es wird in acht Vierergruppen gespielt.

"Wir haben die schwerste Gruppe erwischt. Bei uns gibt es drei gute Teams, alle anderen Gruppen haben eigentlich nur zwei gute Teams", sagte Chef-Bundestrainer Christian Dünnes: "Wir sind leider als Weltranglistenachter in Lostopf zwei gerutscht, da die Philippinen als Ausrichter in Lostopf eins gesetzt waren. Wir haben nicht die leichteste Ausgangslage, aber wollen die WM mit Vollgas angehen." Zuletzt hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Platz sechs bei den Olympischen Spielen in Paris belegt.