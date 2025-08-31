Volleyball-WM-Frust: Deutschland kassiert 1:3 gegen Türkei

SID 31.08.2025 • 17:29 Uhr Zum Abschluss des Vorbereitungsturnieres in Turin gibt es die zweite Niederlage innerhalb von zwei Tagen. Die WM startet in zwei Wochen.

Deutschlands Volleyballer haben den letzten Test vor dem Start der Weltmeisterschaft auf den Philippinen verloren. Nach dem deutlichen 0:3 am Vortag gegen die Topnation Italien unterlag das Team von Bundestrainer Michal Winiarski beim Vorbereitungsturnier in Turin auch der Türkei mit 1:3 (29:31, 16:25, 25:21, 19:25).

Euphorie verpufft: DVV-Team offenbart Schwächen gegen Top-Gegner

Zum Auftakt in das Vier-Nationen-Turnier hatten die DVV-Männer noch die Niederlande mit 3:0 geschlagen. Gegen den Weltranglisten-Zweiten Italien waren Starspieler Georg Grozer und Co. größtenteils chancenlos. Die Türkei als Nummer 17 der Welt zeigte der Nummer acht zwei Wochen vor dem WM-Start ihre Mängel gnadenlos auf. Schon im Juli hatte das Winiarski-Team in der Nations League mit 1:3 gegen die Türkei verloren.