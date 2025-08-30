0:3-Dämpfer! DVV-Männer verlieren WM-Härtetest gegen Italien

SID 30.08.2025 • 22:37 Uhr Der Weltranglistenzweite aus Italien ist zu stark für Deutschland.

Deutschlands Volleyballer haben ihren Härtetest kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft auf den Philippinen deutlich verloren. Das Team von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Samstagabend beim Vorbereitungsturnier im italienischen Turin mit 0:3 (19:25, 16:25, 22:25) gegen den Gastgeber, der Weltranglisten-Zweite erwies sich als zu stark.

Selbstvertrauen nach Oranje-Sieg – Generalprobe gegen die Türkei

Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) beim deutlichen 3:0-Sieg gegen die Niederlande noch ordentlich Selbstvertrauen getankt, das Nachbarland steht in der Weltrangliste jedoch nur auf Rang 19 und damit elf Plätze hinter Deutschland. Am Sonntag beschließen die DVV-Männer ihre Vorbereitung mit dem Test gegen die Türkei (15.00/YouTube).