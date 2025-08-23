Vor WM-Start: Volleyballer gewinnen Härtetest gegen Belgien

SID 23.08.2025 • 21:42 Uhr Nach dem 1:3 am Freitag gelingt den DVV-Männern die Revanche. Der Altstar sorgt im Tiebreak für den entscheidenden Punkt.

Die deutschen Volleyballer haben die WM-Generalprobe gewonnen – und dabei starke Nerven gezeigt. Einen Tag nach der 1:3-Niederlage agierte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski deutlich mutiger und gewann in der ausverkauften LKH Arena in Lüneburg das zweite Duell mit Belgien 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14). Starspieler Georg Grozer verwandelte in einem spannenden Tiebreak den dritten Matchball.

