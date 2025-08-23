Die deutschen Volleyballer haben die WM-Generalprobe gewonnen – und dabei starke Nerven gezeigt. Einen Tag nach der 1:3-Niederlage agierte das Team von Bundestrainer Michal Winiarski deutlich mutiger und gewann in der ausverkauften LKH Arena in Lüneburg das zweite Duell mit Belgien 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14). Starspieler Georg Grozer verwandelte in einem spannenden Tiebreak den dritten Matchball.
Vor WM-Start: Volleyballer gewinnen Härtetest gegen Belgien
Nach dem 1:3 am Freitag gelingt den DVV-Männern die Revanche. Der Altstar sorgt im Tiebreak für den entscheidenden Punkt.
Die DVV-Männer bejubeln den Sieg gegen Belgien
Die Spiele gegen Belgien waren die letzten Härtetests vor der Weltmeisterschaft auf den Philippinen (12. bis 28. September). Beim Saisonhöhepunkt trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), derzeit die Nummer acht der Weltrangliste, in der Gruppe E auf Slowenien, Bulgarien und Chile.