Volleyball-Star Grozer träumt: WM-Medaille für Deutschland drin!

SID 10.09.2025 • 10:02 Uhr Die DVV-Auswahl startet am Samstag in das Turnier auf den Philippinen - der DVV-Star traut seinem Team einiges zu.

Der deutsche Volleyball-Star Georg Grozer glaubt an einen großen Coup der deutschen Nationalmannschaft bei der WM auf den Philippinen. „Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen und mental stabil bleiben, dann ist eine Medaille drin“, sagte der 40-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): „Unser Weg wird nicht einfach, aber wir werden alles für unsere Ziele tun. Wir wissen, dass wir stark sind, wenn wir alles abrufen können.“

Grozer mahnt: Erst die Gruppe überstehen

Jedoch sei es eine Weltmeisterschaft, betonte Grozer: „Man kann es nicht voraussagen, erst einmal müssen wir aus der Gruppe rauskommen.“ In dieser trifft das DVV-Team zum Auftakt am Samstag (11.30 Uhr) auf Bulgarien, anschließend geht es gegen Chile (Montag) und Slowenien (Mittwoch/alle sportstudio.de).

Elf Jahre Warten auf neues WM-Edelmetall

Der letzte Erfolg der deutschen Volleyballer bei einer WM liegt bereits elf Jahre zurück, damals hatte das Team um Grozer Bronze gewonnen. Es ist das bislang einzige WM-Edelmetall einer gesamtdeutschen Auswahl bei den Männern, die DDR hatte 1970 Gold gewonnen.

Neues Gesicht, gewachsene Zuversicht