Volleyball-WM: Italien holt Gold – 3:1-Finalsieg gegen Bulgarien

SID 28.09.2025 • 14:24 Uhr Nach den Frauen gewinnen auch die Männer WM-Gold. Im Finale lassen sie Bulgarien keine Chance.

Nächster WM-Titel für Italiens Volleyballer: Drei Wochen nach dem Triumph der Frauen in Bangkok sicherte sich auf den Philippinen auch die Männermannschaft die Goldmedaille. Im Finale in Pasay bezwang der Titelverteidiger Bulgarien 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). Nach 1990, 1994, 1998 und 2022 war es bereits der fünfte Erfolg bei einer Männer-Weltmeisterschaft für die Italiener.

Bulgariens Final-Überraschung – Polen holt Bronze

Die deutsche Mannschaft war in der Gruppenphase ausgeschieden - unter anderem durch eine 0:3-Niederlage gegen Bulgarien. Der Weltranglisten-16. erreichte daraufhin überraschend das Finale, für den Sieg reichte es jedoch nicht. Im Spiel um Platz drei setzte sich Polen mit 3:1 gegen Tschechien durch.

Italien startet holprig – danach ohne Satzverlust