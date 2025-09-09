Volleyball-WM: Grozers Comeback – Winiarski nennt DVV-Kader

SID 09.09.2025 • 10:41 Uhr Die deutsche Auswahl will auf den Philippinen überzeugen. Mit dabei ist auch wieder Georg Grozer.

Bundestrainer Michal Winiarski hat wenige Tage vor dem Start der Volleyball-WM auf den Philippinen seinen Kader bekannt gegeben. Angeführt wird das 14-köpfige Angebot von Starspieler Georg Grozer, der 40 Jahre alte Diagonalangreifer feiert rund um die Hauptstadt Manila (12. bis 28. September) nach Bronze 2014 seine WM-Rückkehr im Team des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV).

„Unsere Gruppe ist wirklich schwierig“, sagte Winiarski: „Aber wir haben schon oft bewiesen, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können.“

Schmerzhafte Ausfälle: Maase verletzt, Tille und Schott legen Pause ein

Dabei fehlen dem deutschen Team allerdings auch einige Stützen aus dem olympischen Aufgebot, das im Vorjahr in Frankreich für Furore sorgte. Unter anderem Mittelblocker Lukas Maase steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Johannes Tille und Ruben Schott legen nach den Spielen in Paris eine Pause im Nationalteam ein.

Fokus Bulgarien: DVV-Herren sortieren ihre Gruppen-Mission

Das Team möchte „natürlich so weit wie möglich kommen“, äußerte sich der Bundestrainer weiter, „aber der wichtigste Tag für uns ist der 13. September - das Spiel gegen Bulgarien“. In der Gruppe E trifft das DVV-Team nach dem Auftakt am Samstag (11.30 Uhr) dann am Montag noch auf Chile (7.30 Uhr), zum Abschluss wartet am Mittwoch dann Slowenien (15.00 Uhr/alle ZDF-Livestream).

Das Aufgebot im Überblick:

Breit aufgestellt: Das DVV-Aufgebot im Schnelldurchlauf