Grozer glänzt! 3:0 gegen Chile – DVV wahrt WM-Achtelfinal-Chance

SID 15.09.2025 • 09:04 Uhr Das DVV-Team siegt gegen Chile, die Hypothek aus der Auftaktniederlage wiegt jedoch schwer.

Die deutschen Volleyballer haben bei der WM auf den Philippinen ihre Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Das Team um Kapitän Georg Grozer setzte sich am Montag im zweiten Gruppenspiel gegen Chile mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) durch, steht nach der Auftaktniederlage gegen Bulgarien aber weiter unter Zugzwang.

Grozer glänzt – gegen Slowenien herrscht jetzt Siegzwang

Bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war der 40 Jahre alte Grozer mit 19 Punkten. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Mittwoch (15.00 Uhr/sportstudio.de) in Slowenien der auf dem Papier stärkste Gegner. Nach dem 0:3 zum Start gegen Bulgarien am vergangenen Samstag ist die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski in dem Duell zum Siegen verdammt. Nur der Gruppenerste und -zweite ziehen in die K.o.-Phase ein.

Elf Jahre Durststrecke – deutsches Team jagt zweite WM-Medaille