Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Volleyball-WM Männer
Volleyball-WM Männer
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Volleyball-WM Männer>

Grozer glänzt! 3:0 gegen Chile – DVV wahrt WM-Achtelfinal-Chance

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

DVV-Männer wahren Achtelfinal-Chance

Das DVV-Team siegt gegen Chile, die Hypothek aus der Auftaktniederlage wiegt jedoch schwer.
Die deutschen Volleyballer siegen gegen Chile
Die deutschen Volleyballer siegen gegen Chile
© IMAGO/Beautiful Sports/Tonhäuser/SID
SID
Das DVV-Team siegt gegen Chile, die Hypothek aus der Auftaktniederlage wiegt jedoch schwer.

Die deutschen Volleyballer haben bei der WM auf den Philippinen ihre Chance auf das Achtelfinale gewahrt. Das Team um Kapitän Georg Grozer setzte sich am Montag im zweiten Gruppenspiel gegen Chile mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) durch, steht nach der Auftaktniederlage gegen Bulgarien aber weiter unter Zugzwang.

{ "placeholderType": "MREC" }

Grozer glänzt – gegen Slowenien herrscht jetzt Siegzwang

Bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) war der 40 Jahre alte Grozer mit 19 Punkten. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Mittwoch (15.00 Uhr/sportstudio.de) in Slowenien der auf dem Papier stärkste Gegner. Nach dem 0:3 zum Start gegen Bulgarien am vergangenen Samstag ist die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski in dem Duell zum Siegen verdammt. Nur der Gruppenerste und -zweite ziehen in die K.o.-Phase ein.

Elf Jahre Durststrecke – deutsches Team jagt zweite WM-Medaille

Die deutsche Mannschaft war nach der Rückkehr zu den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr trotz eines Umbruchs mit Selbstvertrauen in die WM gegangen. Der letzte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft liegt allerdings elf Jahre zurück, 2014 hatte das Team um Grozer Bronze gewonnen. Es ist das bislang einzige WM-Edelmetall einer gesamtdeutschen Auswahl bei den Männern.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite