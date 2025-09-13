Volleyball-WM: 0:3-Schock – Deutschland nach Bulgarien-Pleite

SID 13.09.2025 • 13:26 Uhr Das Team um Georg Grozer verliert den ersten Satz dramatisch - und erholt sich nicht mehr.

Die deutschen Volleyballer haben einen herben Dämpfer zum Auftakt ihrer WM-Mission auf den Philippinen kassiert. Die Mannschaft um Routinier Georg Grozer unterlag Bulgarien im ersten Gruppenspiel mit 0:3 (38:40, 22:25, 20:25) und steht bereits zu Beginn des Turniers unter Druck.

Bester Scorer des DVV-Teams am Samstag in der Mall of Asia Arena war Kapitän Grozer mit 13 Punkten, doch auch der 40-Jährige konnte die Niederlage gegen den Weltranglisten-16. nicht verhindern, bei dem Aleksandar Nikolow mit 27 Punkten überragte.

„Bulgarien hat einen großartigen Job gemacht“, sagte Grozer nach dem Spiel: „Heute war nicht unser Tag, war nicht mein Tag.“ Winiarski erklärte: „Wir haben noch zwei Spiele, aber wir müssen uns verbessern.“

Am Montag (7.30 Uhr MESZ) trifft Deutschland in der Gruppe E auf Underdog Chile, bevor es am Mittwoch (15.00 Uhr/beide sportstudio.de) zum Abschluss gegen Slowenien geht. Der Gruppenerste und -zweite qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Grozers Medaillen-Ansage nach Olympiarückkehr

Die deutsche Mannschaft war nach der Rückkehr zu den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr trotz eines Umbruchs mit Selbstvertrauen in die WM gegangen. „Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir unser Potenzial ausschöpfen und mental stabil bleiben, dann ist eine Medaille drin“, hatte Grozer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) gesagt.