Heiko Fischer: Sein tragischer Tod mit 29 ist Warnung für alle Sportler

Die damals noch zum Programm gehörende Pflicht war seine Basis für den sportlichen Erfolg, der in Stuttgart geborene Fischer erfüllte auch in der kunstvollen Wintersport-Disziplin das Bild des schwäbischen Arbeiters. Und mochten seine nationalen Konkurrenten auf dem internationalen Parkett glänzen, bei deutschen Meisterschaften hatte der pflichtbewusste Schwabe fünfmal die Nase vorn, so oft wie Schramm und Cerne zusammen.