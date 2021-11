Curling-EM: Deutsche Curlerinnen müssen um Halbfinale bangen

Jentsch und Totzek hatten bei der WM im vergangenen April und Mai die direkte Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) verpasst. Sie haben in ihren jeweiligen Qualifikationsturnieren im Dezember aber noch die Möglichkeit, sich einen der drei letzten Plätze für die beiden Zehnerfelder in China zu sichern.