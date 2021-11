Kurz vor Olympia: Eiskunstlauf-Star Hanyu erneut verletzt

Bereits im Vorfeld der Spiele in Südkorea war Hanyus Goldmission wegen einer Verletzung am selben Knöchel in Gefahr. Damals musste er drei Monate pausieren. In Peking peilt Hanyu ? voraussichtlich einer der größten Stars der Spiele ? im Duell mit Weltmeister Nathan Chen (USA) sein drittes Olympia-Gold in Serie an.