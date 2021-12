Eiskunstlauf-DM: Paarlauf bleibt "deutsche Königsdisziplin"

"Dabei war es für uns eher ein Zwischenwettkampf", sagte Seegert, der mit seiner Partnerin überwiegend in Sotschi, dem Olympiaort von 2014, trainiert. Hilfreich, so Hase, sei aber auch nach wie vor die gelegentliche Arbeit in Berlin mit dem als Bundestrainer entlassenen Alexander König: "Zu seinem Status aber wollen wir keine Stellung nehmen, denn da kann man nur etwas falsch machen."