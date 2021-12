Paarläufer Hase/Seegert führen DEU-Aufgebot für Eiskunstlauf-EM an

Die letztjährigen EM-Fünften Minerva Hase und Nolan Seegert aus Berlin führen das deutsche Aufgebot für die Eiskunstlauf-Europameisterschaften vom 11. bis 14. Januar 2022 in Tallinn an. Dies gab die Deutsche Eislauf-Union (DEU) bekannt. Die europäischen Titelkämpfe in der Hauptstadt Estlands sind der letzte internationale Test vor den Olympischen Winterspielen vom 4. bis 20. Februar 2022 in Peking.