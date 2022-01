Eiskunstlauf-EM: Fentz und Starostin im Männer-Finale am Freitag

Trotz eines Sturzes beim vierfachen Toe-Loop wirkte Fentz, der bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking nur im Mannschafts-Wettbewerb und nicht in der Einzelkonkurrenz startberechtigt ist, so gefestigt wie seit Monaten nicht mehr. Sichtlich erleichtert nahm der 29-Jährige die Glückwünsche seiner Trainerin Romy Oesterreich entgegen.