Skispringen: Rätselhafter Absturz von Kamil Stoch - was ist mit dem Vierschanzentournee-Helden?

Zuvor war Stoch in der Qualifikation am kniffligen Bergisel auf Rang 59 brutal abgestürzt, es war der letzte von mehreren Rückschlägen in den vergangenen Tagen. Auch in Oberstdorf (41.) und Garmisch-Partenkirchen (47.) flog Stoch seinen großen Ambitionen hinterher, verpasste sogar Weltcup-Punkte.