Biathlon LIVE aus Oslo: Sprint mit Herrmann und Preuß heute im TV, Stream & Ticker

Nach dem Sprint der Damen, bei dem neben Herrmann unter anderem auch Franziska Preuß und Vanessa Voigt starten, treten am Freitag die Herren in selbiger Disziplin an. Am Samstag folgen die beiden Verfolgungsrennen, den Abschluss der Saison bilden am Sonntag die Massenstart-Rennen.