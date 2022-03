Biathlon: Vanessa Voigt gelingt großer Coup in Estland

Am Samstag (13.00 und 15.15 Uhr) geht es mit den Massenstartrennen der Männer und Frauen weiter. Am Sonntag folgen die Mixed- (12.30) und die Single-Mixed-Staffel (15.15). Das Weltcup-Finale findet vom 17. bis 20. März am Holmenkollen in Oslo statt.